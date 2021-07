Jak se zajistit na stáří a zhodnotit své úspory?

Peníze na bankovním účtu z vás dnes boháče neudělají. Díky inflaci spíše naopak. Potraviny, energie, služby – ceny neustále stoupají. A spoléhat pouze na důchod se už také nedá. Proto i finanční experti radí, že pokud se chcete mít dobře, je potřeba investovat.

Možná jste nad tím i uvažovali, když z médií neustále slýcháte o Bitcoinu nebo akciích, ale přišlo vám to příliš složité nebo riskantní. Jsou tu ale i daleko snazší způsoby, jak rozumně zhodnotit své peníze. Zároveň nabízejí daleko lákavější výdělek než většina „nudných“ bankovních produktů. O čem je řeč?

Firemní dluhopisy zajistí stabilní výdělek s nízkým rizikem

Pomocí firemních dluhopisů můžete investovat přímo do firmy. Půjčujete jí vlastně na další rozvoj a ona vám to na oplátku splácí úroky. Běžná doba splácení je kolem 3–4 let a úroky vám pohodlně nejen pokryjí inflaci, ale ještě vydělají peníze navíc.

Je to ideální způsob pro začátečníky, jak proniknout do světa investování. Nemusíte studovat složité grafy a platit finanční poradce, bankéře a podobně. Stačí vybrat solidní firmu, která vás osloví a u které se přesvědčíte, že se splácením nebude problém.

Podílejte se na rozvoji materiálů budoucnosti

V Čechách je zatím investiční povědomí ještě v plenkách. Lidé obvykle volí konzervativní bankovní produkty, které stěží pokryjí inflaci, a ještě vám peníze „uzamknou“ na dlouhé roky, nebo se drží starého dobrého zlata, které v tomto ohledu není o moc lepší.

Poslední roky přitom ukázaly, že nejrychlejší růst zažívá odvětví technologického rozvoje. Zejména čím dál větší využití nanotechnologií – malinkých částic, které na mikroskopické úrovní dokážou měnit, a hlavně vylepšovat vlastnosti běžných materiálů.

Najdete je od průmyslových materiálů používaných ve stavebnictví přes zdravotnické pomůcky s antibakteriálními a antivirovými vlastnostmi nebo domácí odmašťovače a čističe téměř ve všem. Dokonce i v krému na opalování, kde pomáhají chránit kůži před UV zářením. Jsou zkrátka velmi užitečné, univerzální, a navíc šetrné k už tak zkoušenému životnímu prostředí.

Přidejte se k nanotechnologické revoluci i vy

Jednou z inovativních českých firem, která se věnuje revolučním řešením na bázi nanotechnologií a zároveň nabízí možnost investice i veřejnosti, je AG Chemi Group. Od roku 1994 se zabývá odávkami chemických surovin po celém světě a má na svém kontě řadu nanotechnologických projektů, patentů a produktů. Navíc spolupracuje na vývoji s českými i zahraničními výzkumnými ústavy.

V Čechách nyní buduje vlastní nanotechnologické centrum a výrobní linku, kde bude probíhat další vývoj a výroba řešení na míru. Dostavbu se firma rozhodla částečně financovat právě za pomoci firemních dluhopisů.

Dluhopisy AG Chemi Group se pyšní zajímavým ročním úrokem 6,8 %, který navíc vyplácí měsíčně, a jejich splatnost je rozumných 32 měsíců. V kalkulačce na stránkách firmy si můžete snadno spočítat, kolik vám vaše investice celkem vydělá, a zjistíte i výši měsíční splátky, kterou obdržíte.

Nenechávejte své peníze ležet ladem. Myslete na budoucnost a staňte se také investorem.

Více informací a odpovědí na vaše otázky najdete přímo na stránkách AG Chemi Group.

