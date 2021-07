Dělá z žen anorektičky? Vojtkův váhový limit překročila jeho sexy Helena o kilo, partnerky z Čarodějky jsou na hraně

Marian Vojtko Super.cz

"Je mi osmačtyřicet a Helena má kilo přes váhový limit. Moje holky by měly vážit tolik, kolik je mi let," dokáže překvapit Marian.

Tohle krédo má tedy naštěstí až poslední roky, jinak by jeho partnerky musely být anorektičky. "Ale holky mají šanci nabírat spolu s mým věkem," smál se sebevědomý zpěvák, který si klidně na rozhovor v rámci soustředění finalistů soutěže Muž roku na sobě nechal jen plavky.

Ideálními partnerkami pro Mariana by mohly být jeho muzikálové kolegyně v Čarodějce, která se vrací od 3. září do divadla GoJa Music Hall na patnáct exkluzivních představení, Natálie Grossová (18) a Nikola Ďuricová (26).

"No, to nevím, Natálka je zase hodně mladinká. Ale samozřejmě pokud bych já byl trochu mladší, tam už se o tom dá přemýšlet, protože jsou to krásná děvčata. V našich muzikálech máme jenom hezké holky," uzavřel. ■