Nikdy neměla lepší tělo. Kráska z Tváře a přítelkyně Kazmy prozradila dokonalý a jednoduchý recept

Andrea Kalousová Super.cz

Modelka Andrea Kalousová (24) má nejlepší postavu, co kdy měla. Takhle formované tělo neměla ani na finále České Miss 2015, kde skončila druhá. Přiznává, že zadarmo to není a musí na sobě pracovat.

"Myslím, že jsem od Miss našla balanc, Člověk se musí hýbat proto, aby si mohl zahřešit. Začala jsem cvičit. Makám každý den jen deset minut, ono to stačí. Důležitá je ta pravidelnost," řekla Super.cz Andrea.

"Snažím se sedm dnů v týdnu cvičit. Snažím se. Po pěti týdnech pravidelného cvičení bych už měla mít výsledky. A mám. Vidím to na tom, že se méně hrbím, rovnají se mi záda, že se celkově postava formuje," upřesňuje s tím, že i strava je velmi důležitá.

"Dávám si na to pozor. Lhala bych, kdybych řekla, že jím od rána do večera pizzu. I když si ji ráda dám. Hlavní přísun by měl být zeleniny, snažím se," dodala. ■