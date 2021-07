Po 16 letech se Taťána Makarenko vrátila na Ukrajinu! Úředním jazykem země ale nemluví

Taťána Makarenko navštívila rodnou zem Foto: Archiv T. Makarenko

Od čtyř let žije Taťána Makarenko (31) v Česku, kam ji z Ukrajiny odvezla její maminka, aby jim zajistila lepší život. Taťána do rodné Oděsy od té doby létala minimálně. Dokonce tam nebyla už šestnáct let. A to tam má, kromě maminky, celou rodinu.