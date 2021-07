Měsíce na Nově fungovali v přísném režimu. Krásné sporťačce to vyhovovalo, mohla si naplánovat dovolenou

Inna Puhajková Super.cz

„Měli jsme povolené asi jen čtyři země, kam můžeme cestovat bez následků jako karanténa atd. Možnost vycestovat i do jiných zemí se projednávala individuálně,“ prozradila Inna.

Zaměstnanci také byli rozděleni do skupin, aby se spolu nemísili.

„Docela mi to vyhovovalo. Pomohlo mi to v plánování dovolené. Tři měsíce dopředu jsem věděla, že budu mít volno, a mohla jsem si to krásně spočítat,“ svěřila Inna poté, co domodelovala akci, kde byly představeny nové chytré hodinky.

Se zlepšením epidemiologické situace se i na Nově vrací do normálu.

„Poslední měsíc se mezi sebou už mixujeme a skupiny A a B už neplatí. Já se ale obávám, že podle posledních zpráv se do těch skupin možná budeme muset zase vrátit,“ krčí rameny Puhajková. ■