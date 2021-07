Covidem prošla, očkovat se zatím nenechá: Je to každého věc, říká sporťačka z Novy

Inna Puhajková se zatím nechce nechat očkovat. Super.cz

Také Inna Puhajková (35) má osobní zkušenosti s nemocí Covid-19. Nemocí prošla na podzim. „Měla jsem to štěstí, že průběh nemoci byl přijatelný," řekla Super.cz.

Puhajková neměla žádné těžké příznaky. "Byla to spíš taková viróza, ale bylo to nevyzpytatelné. Průběh jsem měla spíš lehký,“ říká moderátorka sportovních zpráv.

Očkování zatím nemá v plánu, ale není proti. „Záleží na tom, jak to kdo vnímá. Jak se člověk cítí ohrožený, jestli má třeba někoho rizikového v rodině. Člověk by k tomu měl přistupovat se zdravým rozumem, je to každého věc,“ míní Inna.

A jaké jsou její plány na léto? „Nejsem typ člověka, který vyráží na dovolené během letních prázdnin. Ráda zůstávám v Čechách a užívám si hezké počasí tady,“ dodala Inna Puhajková. ■