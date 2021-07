Iva Kubelková poslala pozdrav z dovolené: Kráska s přírodními pětkami vypadá v bikinách fantasticky

Iva Kubelková Foto: Archiv I. Kubelkové

"Čím je člověk starší, tím je to větší a větší dřina. Tělo funguje jinak, všechno se zpomalí, a tak to je. Bez pohybu to nejde, nedá se svítit," řekla Super.cz Iva.

To se často lépe říká, než dělá. I na Ivu, jak přiznala, občas padne únava a lenost.

"Je to útok na naše pohodlí. Někdy se mi vůbec nechce, ale pak si řeknu, že nemůžu dopustit, aby se to zlomilo do podoby, která mě pak bude stát dvakrát tolik sil. Snažím se udržovat cvičením," dodala Kubelková, která je vegetariánkou a už několik let nejí maso. ■