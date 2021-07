Takhle ji na obrazovce neuvidíte! Markéta Fialová jako modelka ukázala i ozdobený pupík

Markéta Fialová Foto: Super.cz/Hair Studio Honza Kořínek

Na obrazovce vídáme moderátorku Markétu Fialovou (50) již řadu let. Tentokrát si tvář zpravodajství CNN Prima News vyzkoušela zcela netradiční roli. Stoupla si před objektiv a na jedno odpoledne se z pohledné brunetky stala vlasová modelka.

„V rámci své profese jsem před objektivem už několikrát stála. Musím ale říct, že tohle bylo jiné. Honza ladil opravdu každý vlas a každý milimetr. Je to jiné fotit účesy,“ říká moderátorka, která je známá svých krátkých sestřihem.

Během focení se v některých účesech i outfitech tým odvázal, to ale moderátorce nevadilo.

„Jsem ráda, když je focení pokaždé jiné, nebráním se skoro ničemu. Samozřejmě musím mít důvěru v lidi, se kterými pracuji, a to se tady povedlo. Na některé modely bych si sama netroufla, ale svěřit se profesionálům je fajn," řekla s úsměvem Fialová, které kadeřník Honza Kořínek vytvořil také mokrý look.

„Upřímně, voda z rozprašovače přímo do obličeje není ta nejpříjemnější věc na světě. Navíc to bylo na samém začátku focení, tak jsem si v duchu říkala, co asi tak přijde dál. Ale všechno další už pak proti tomu bylo v suchu a pohoda. A také zážitek ze spolupráce s inspirativními lidmi,“ dodala Fialová. ■