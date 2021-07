Dcera Felixe Slováčka Anička o rodinných vztazích: Můj táta byl průkopníkem polyamorie, ale jeho ženy byly proti!

Anna Slováčková Super.cz

"Dnes jsem tady byla jen na otočku, je škoda, že jsem neměla čas se pořádně rozhlédnout, takže si mezi finalisty vyberu asi až na finále, v srpnu v Náchodě," smála se Anička, která má prý ve vztazích střídavě oblačno. "Vždycky, když do rozhovoru řeknu, že někoho mám, za měsíc už to není pravda. Už se mi to stalo asi pětkrát. Tak o tom radši nemluvím," krčila rameny.

A jak to má tedy aktuálně? "Užívám si léto," mlžila. Ale s více partnery najednou se prý určitě scházet nebude. "Vím, že je polyamorie moderní, a pokud někomu vyhovuje, tak je to v pořádku. Ale já jsem monogamní srdcař," ujistila nás.

Zato její otec Felix Slováček byl tak trochu průkopníkem polyamorie, aniž by se to nějak pojmenovávalo. Nechtěl opustit manželku Dádu Patrasovou, ale zároveň žil i s výtvarnicí Lucií Gelemovou.

"To je fakt. Táta sice průkopníkem polyamorních vztahů je, ale nikdo z ženského obsazení to moc nechtěl. Nedal si říct a vidíte, jak to dopadlo. Ale hlavně, aby byl v pohodě, to je to hlavní," uzavřela Anička. ■