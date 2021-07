Zrzka, která nadchla Gotta, oslavila 70. Po operaci kyčle zanedbává rehabilitaci, chodí jen s obtížemi

Marcela Holanová Super.cz

Už jsou to více než dva roky, co byla na operaci kyčle, ale zdravotní stav zpěvačky Marcely Holanové (70) se nijak zvlášť nezlepšuje. Jediné, co ji dokáže vytrhnout z nepříjemných bolestí, jsou vystoupení. Bohužel jich mnoho nemá.