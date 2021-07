Karel Gott ve svých vzpomínkách překvapuje historií s Richardem Krajčem: Neměl jsem k němu úplně ideální vztah, přiznal

Karel Gott a Richard Krajčo Foto: Archiv kapely Kryštof

Dojemná píseň Srdce nehasnou, kterou nazpíval Karel Gott (✝80) krátce před svou smrtí, si získala srdce milionů posluchačů. Za textem i hudbou stojí zpěvák Richard Krajčo (44) a leč by se díky tomu mohlo zdát, že byli s Mistrem dobří kamarádi, nebylo tomu tak odjakživa.

Zesnulý zpěvák ve své autobiografii Má cesta ke štěstí popsal, že to ze začátku mezi nimi nebylo růžové. „Neměl jsem k němu úplně ideální vztah, přiznávám, protože jsem si od něho kdysi v novinách o sobě něco nepřívětivého přečetl. Měl jsem na něj po léta svůj názor, a také jsem mu ho uměl dát párkrát najevo,“ píše v knize Gott.

„O několik let později se nám od společných známých doneslo, že Richard proti mně nic nemá, naopak, prý mě má vlastně docela rád,“ obrátil se mu na kolegu pohled. Následně dostal Krajčo od Ivany Gottové (45) pozvání na narozeninový koncert v O2 aréně, kde by na počest Zlatého slavíka vystoupil spolu s dalšími gratulanty. Krajčo musel bohužel odmítnout, kvůli vlastnímu koncertu s kapelou Kryštof.

„Vyslechl jsem potom, jak Ivaně líčil, že mi kdysi napsal dlouhou zprávu, v níž se snažil vše z minula vysvětlit a omluvit se, mé odezvy se prý však nedočkal. Když se pro jistotu zeptal na správné telefonní číslo, zjistil, že psal na staré. Brzy na to zavolal, omluvil se a vše vysvětlil. K mému velkému překvapení byl na druhé straně linky pokorný, uctivý a milý kluk,“ popisuje v knize autor s tím, že od té doby bylo vše odpuštěno.

Dohromady je svedla až píseň Vánoční, ve které slavík na přání Krajča nazpíval refrény. „Domluvili jsme nahrávání na leden, a právě v souvislosti s touto písní mě napadlo, že by to mohl být právě on, koho oslovím s prosbou o společnou píseň pro mě a Charlottku,“ vysvětluje Gott.

Původně zamýšlel nazpívat píseň s oběma mladšími dcerkami, a to v momentě, kdy mu lékaři sdělili krutou diagnózu. „Od chvíle, kdy mi předpověděli pouhých 6 měsíců života, jsem přemýšlel o tom, jestli je ještě nějaká píseň, kterou bych tu po sobě chtěl zanechat. Pokud bych si mohl nazpívat už jen jednu jedinou, napadlo mě, že bych nejraději nahrávku na rozloučenou udělal společně se svými dcerami,“ vzpomíná ve své autobiografii.

Nakonec vznikl duet s Charlotte, protože nejmladší dcera Nelly se tou dobou na tak náročnou píseň necítila. „Přál jsem si, abychom objevili cosi kultovního, jako Zvonky štěstí, ale aby to myšlenkovým poselstvím bylo závažnější, duchovnější,“ dodává v knize Karel Gott. ■