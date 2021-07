Barmanka ze seriálu Polda se stala babičkou: Krásná vnučka dostala velmi originální jméno i první dárek

Jitka Sedláčková Michaela Feuereislová

„Řekla jsem jí: Moje lásko z nebe, teď už miluju i tebe. Jmenuje se Ava Marie. Bojím se ji pochovat, protože je hrozně malinká. Má 47 centimetrů a 2 460 gramů. Je zdravá, přátelé říkají, že je hezounká,“ pochlubila se Super.cz novopečená babička.

Holčička přišla na svět 7. července a oblíbená herečka, známá jako barmanka Vanda ze seriálu Polda, u porodu nechyběla. „Byla jsem na porodním sále za dveřmi, kvůli koronavirovým restrikcím. Uvnitř byla budoucí maminka se svou maminkou, syn byl v práci. Slyšela jsem, jak malá poprvé zaplakala a můj přítel stál se mnou a držel mě za ruku,“ svěřila nám.

Synovi i jeho partnerce se snaží být se vším nápomocná, ale na vyjížďky s kočárkem příliš není. „Nejsem moc na to předvádět se s kočárkem, spíš mě zaskočilo to, že se do miminka okamžitě zamilujete. Nečekala jsem to. Nemůžu říct, že se cítím babičkou a nemůžu říct, že cítím, že je to moje vnučka. Já cítím absolutně ohromnou a silnou lásku, ale nedokážu říct, co to je,“ vysvětluje herečka.

S vnučkou, kterou oslovuje Avinko, už má jasné plány do budoucna. „První dětské body, které dostala, je s The Rolling Stones. Takže jsem jí řekla, že ji naučím poslouchat Stouny a Mišíka a naučím ji všechno dobrý, co naučili mě,“ raduje se Jitka, která je stále plná dojetí.

„Koukáte na to dítě a říkáte si, že je to zázrak života, jak je to vůbec možné. Dotkne se vás to, dotkne se to i srdce. Říkáte si, že já jsem na opačném konci cesty a ona na začátku. Jsem ráda, že jsem to mohla zažít, je to určité naplnění života ženy,“ dodává. ■