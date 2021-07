Slavná plus size modelka je podruhé těhotná: Rostoucí bříško ukázala na obnaženém snímku

Ashley Graham Profimedia.cz

Šťastnou novinku oznámila skrze polonahou fotku na svém instagramovém profilu. „Uplynulý rok byl plný malých překvapení, velkých zármutků, rodinných začátků a nových příběhů. Já v tuto chvíli začínám vstřebávat a oslavovat další kapitolu života, která pro nás moc znamená,“ napsala Ashley ke snímku, který pořídil její manžel Justin Ervin.

O mateřství mluvila modelka před časem i v show The Ellen DeGeneres.

„Stát se matkou bylo těžké, ale být poprvé matkou v době pandemie, to je teprve něco! Dopřálo mi to mateřskou, kterou si moje tělo zasloužilo. Některé pracující matky se musí rychle vrátit do práce a se svými dětmi jsou jen pár týdnů, takže si odpočinek nedopřejí vůbec. Je to jako by zaměstnavatelé těmto ženám popřáli k tomu, že je skvělé, že přivedly na svět nového člověka, ale že je potřeba, aby byly okamžitě zpátky v práci. A to v pořádku není.“

Jejich první syn Isaac se narodil v lednu 2020. Ashley a Justin se potkali v roce 2009, o rok později se brali a první těhotenství oznámili světu na jejich deváté výročí svatby. ■