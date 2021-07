Baby Spice se v tajnosti vdala! Emma Bunton zvolila krátké svatební šaty a takhle jí to slušelo

Emma Bunton Profimedia.cz

Baby Spice na sobě měla krátké svatební šaty, květinovou čelenku a sdílela i snímek, kde ukázala podvazek, který jí, jako správné nevěstě, nesměl chybět. Její manžel na sobě měl sako značky Gucci, hnědý klobouček a krémové kalhoty. Na formální oblečení si dvojice dle všeho moc nepotrpí.

„Pan a paní Jonesovi,“ napsala Emma k následujícímu snímku.

Emma nosila krátké šaty i během kariéry se Spice Girls, byly pro její přezdívku Baby typické.

V roce 2018 se Emma v rádiu BBC svěřila, že o svatbě mluvili s partnerem dlouho a vždy stáli o to, aby byl obřad co nejvíce soukromý. „Snažíme se vše naplánovat, aby to bylo co nejsoukromější, ale pokaždé to někudy pronikne ven. Chceme to opravdu jen pro nás samotné.“

Emma potkala Jada v roce 1998 a i když se po prvním roce chození rozešli, nakonec se dali znovu dohromady a mají spolu syna Beaua (13) a mladšího Tata (10). ■