Takhle každý šedesátník nevypadá: Je elixírem mládí Martina Maxy mladinká milenka (24)?

Martin Maxa Super.cz

V březnu oslavil šedesátiny, ale rozhodně bychom to do něj neřekli. Zpěvák Martin Maxa (60) se od dob záčátků svojí pěvecké kariéry téměř nezměnil. Dva a půl tisíce dřepů dělá pravidelně každou neděli.

"To jste mi připomínat nemuseli, byl jsem docela rád, že si tohohle jubilea během lockdownu nikdo nevšimnul," smál se Martin, když jsme mu zpětně pogratulovali. "Je to sice navrch huj, ale vespod fuj. Takže vám možná přijde, že vypadám pořád stejně, ale ráno při probuzení to už cítím, bolí mě celý člověk," přiznal.

Maxa už začal opět vystupovat a my se s ním potkali na soustředění finalistů soutěže Muž roku v chateau Šanov, kde by mohl hravě konkurovat figurou i mužům mladším o dvě generace. "Po divácích se mi stýskalo," svěřil.

Během pandemie se ale rozhodně nenudil. "Rekonstruuji svůj penzion, proto jsem taky tak opálený. Cihly a malta jsou moje kamarádky. Ale bez umění bych být nemohl. Kromě toho se věnuji malování, zrovna jsem dostal zakázku na obraz od jednoho města," upřesnil.

Po rozchodu s dlouholetou partnerkou Sylvou má údajně i novou známost. My jsme se ho na ni zeptali. "Ne, to je moje nová manažerka pro sociální sítě. Anežce je čtyřiadvacet, to už by bylo o zdraví," tvrdil Super.cz Martin, ale moc jsme mu nevěřili. ■