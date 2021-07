Britská modelka (✝47) spáchala 18 měsíců po tragické smrti syna sebevraždu

Sam Ramplin Profimedia.cz

Britská glamour modelka a někdejší dívka ze strany 3 bulvárních novin The Sun Sam Ramplin (✝47) spáchala sebevraždu. Život dobrovolně ukončila v lednu, 18 měsíců po tragické smrti syna Dennyho. Žena se oběsila, v těle neměla drogy ani alkohol, ukázalo vyšetřování.

Smrt syna Ramplin dle slov její sestry Michelle naprosto zdrtila.

„Milovala obě své děti, nyní sedmadvacetiletou dceru Summer a Dennyho, kterému by teď bylo 19 let. Před dvěma lety, ve svých 17, bohužel zahynul, když byl účastníkem nehody na motorce. Celou rodinu to zdrtilo, mou sestru Sam obzvlášť,“ stojí v prohlášení s tím, že Sam čelila i „temným chvílím“.

„Její smutek po synovi byl enormní. Pila alkohol, po jeho smrti ještě častěji. Jako rodina jsme tady byli vždy pro ni,“ uvedla sestra.

„Tlak na krevní cévy na krku způsobil ztrátu vědomí a následnou smrt. Nebyly zaznamenány žádné známky traumatických zranění nebo boje,“ uvedl koroner ve zprávě.

Sam se měla několikrát vyjádřit, že chce být se svým synem. To potvrdila i Michelle. „Loni v říjnu jsme v den jeho 19. narozenin šly na Dennyho hrob. A ona řekla: ‚taky tam za chvíli budu‘. Odpověděla jsem, ať neříká hlouposti. Ale ona na to: ‚myslím to vážně, nevím, jak bych mohla dál žít‘,“ uvedla. ■