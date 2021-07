Tipy pro milovníky pěší turistiky a přírody v Salzkammergut

Alpy, jezera a kvalitní gastronomie. Nedaleká Solná komora (Salzkammergut) v Horním Rakousku nabízí ideální dovolenou 2021 plnou relaxu a aktivit. Do pozornosti dávame dvě oblasti tohoto regionu, které si Češi tohle léto oblíbili.

Prázdninový region Attersee-Attergau má výhodnou polohu přímo na dálnici A1 Westaustobahn mezi Lincem a Salcburkem, 140 km od českých hranic a 3,5 hodiny jízdy autem z Prahy.

Attersee je dlouhé 19 kilometrů a téměř 3 km široké. Díky vynikající kvalitě vody má tyrkysovou barvu, která neustále přitahuje pohledy všech turistů.

Attersee je zároveň celoročně oblíbeným cílem pro potápěče. Pod hladinou jezera se nachází například světový unikát, prehistorická obydlí na kůlech. Tato památka je zařazena na seznam Světového dědictví UNESCO.

Gastronomické speciality v okolí Attersee

FOTO: TVB-Attersee-Attergau-Moritz-Ablinger

Náš tip: Udělejte si nenáročnou vycházku na horské pastviny Födinger Alm do obce Weyregg am Attersee a ochutnejte tam lahodnou vepřovou pečeni „Bratl in der Rein“.

Attersee

FOTO: TVB-Attersee-Attergau-Moritz-Ablinger

Prázdninové nabídky:

Dobrodruhy přitahuje prolézání kaňonů (canyoning).

Nabídka pro skupiny a rodiny od 6 osob

4 noci (5 dní) se snídaní v Attersee-Attergau s ubytování

1x Horolezectví: Skutečné dobrodružství na místních skalách, v případě špatného počasí na indoorových lezeckých stěnách ve sportovních halách.

1x Canyoning a lanové centrum

1x Dobrodružné putování a poznávání přírody vč. zapůjčení vybavení: Horolezecký postroj, neopren, helma

Období: do 15. 10. 2021

Cena: 249,- €/osoba

Poptávka na rezervaci: Zde

Region Traunsee-Almtal

Břeh jezera Traunsee v Gmundenu se vyznačuje harmonickou směsicí středozemního mořského vánku, čerstvého horského vzduchu a příjemného chladu z lesů v údolí Almtal.

Město Gmunden nabízí vzrušující příběhy, které Vás osloví, a zajímavé kulturní a volnočasové zážitky. Město je výchozím bodem pro pohodlné okružní plavby po jezeře s plavební společností Traunseeschifffahrt. Symbolem Gmundenu je jezerní zámek Ort, proslulý i v zahraničí.

Jezerní zámek Ort

FOTO: karl_heinz_ruber

Nádherný výhled na jezero Traunsee se nabízí z turistického ráje na kopci Grünberg.

Divokou romantiku přírody si můžete užít v údolí Almtal, jednom z nejlesnatějších regionů v Rakousku. Jde o první destinaci nabízející WALDNESS, kde se při procházkách mezi stromy uklidní tělo i duše.

Náš Tip: Návštěva keramické manufaktury v Gmundu, ve které si můžete pořídit nové nádobí na Váš stůl.

Traunsee - okružní plavby po jezeře

FOTO: karl_heinz_ruber

Prázdninová nabídka

Dolce Vita u jezera Traunsee

4 noci se snídaní vč. karty Salzkammergut Card

1x jízdenka na některou z lanovek v regionu, zámecká plavba po jezeře Traunsee, káva a zákusek v tradiční kavárne, vstupenka do jezerního zámku Ort, vstupenka do některého ze zážitkových muzeí u jezera Traunsee

Cena od 252,- €/osoba v 2-lůžkovém pokoji

Informace a rezervace: https://cz.traunsee-almtal.at/cz/

Lanovka na kopec Grünberg

FOTO: wolfgang_spitzbart

Aktuální příjezdové podmínky do Horního Rakouska najdete na https://www.hornirakousko.cz/cz/dovolena.html ■