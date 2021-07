Dcera Juda Lawa a její osvobozující sestřih: Cannes oslnila blond ježkem

Iris Law Profimedia.cz

Dcera Juda Lawa a Sadie Frost Iris Law byla hostem uvedení nového hvězdně obsazeného filmu Wese Andersona The French Dispatch. Ani v zástupu celebrit se neztratila, s blond ježkem byla nepřehlédnutelná.

Vlasy mladá herečka a modelka oholila kvůli natáčení série Pistol o legendárních Sex Pistols, v níž hraje Susan Lucas, známou jako Soo Catwoman. Jde o její debutovou roli.

I když byla možnost paruky, chtěla prý Iris udělat něco osvobozujícího. „V den, kdy jsem si oholila hlavu, jsem změnila svůj život. Nikdy předtím jsem nic takového neudělala,“ svěřila britskému Vogue. „Podívala jsem se do zrcadla a myslela si, že to bude emotivní, ale nebylo. Bylo to skvělé,“ popsala.

Ohlasy přátel jsou prý různé od „co jsi to provedla?!“ přes „vypadáš jako kluk“ po „neboj, to doroste“, popisovala se smíchem.

Na koberci Law pózovala v něžné bílé róbě značky Dior, již doplnila šperky Bvlgari.

Film The French Dispatch v Cannes uvedl režisér s plejádou hvězd v čele s Tildou Swinton a Timothéem Chalametem. ■