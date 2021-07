Komedie Michala Suchánka Večírek dorazí do kin už v srpnu

Večírek spojil před kamerou jména jako Jiří Langmajer, Karel Roden, Tatiana Dyková nebo Marek Taclík. Komedie o setkání spolužáků po letech je režijním debutem Michala Suchánka, jehož humor ve filmu okořenění hudba Jiřího Buriana alias Kapitána Dema.

Sraz bývalých spolužáků začíná na oslavě v rámci kolaudace domu manželské dvojice spolužáků Jiřího a Zdeňky Hrdových (Jiří Langmajer a Tatiana Dyková). Na akci postupně přichází třídní kráska Nela Boudová, třídní komik Marek Taclík, neúspěšný zpěvák Marián Čekovský a mimořádně citlivý spolužák Karel Roden. Místo dalšího očekávaného hosta se však objeví někdo úplně jiný…

Ideální volba režiséra

„Pustit se do režie celovečerního filmu mělo pro mě dva zásadní důvody. Prvním byla efektivita práce. S autorem scénáře se znám od narození a nemusel mi tak dlouze vysvětlovat, pro jiné často nepochopitelné, tvůrčí pochody. Druhým důvodem byla nechuť oblékat si každé ráno kostým. Takže musím poděkovat hercům, kteří to ´vzali na sebe´. A omluvit se těm, kteří hráli v divadelní verzi, ale do filmové se nevešli. ´Je to krutej svět…´ stěžuje si hlavní postava filmu. Berme ho s nadhledem. Jako já beru náš Večírek,“ vysvětlil Michal Suchánek, který se tak poprvé postavil za kameru. Scénář vychází z úspěšné divadelní hry, kterou před lety uváděl Suchánek v režii Ondřeje Sokola v pražském Divadle Broadway.

Silné obsazení

„Sešla se tady mimořádně silná parta. Bylo to pro nás všechny mimořádně zajímavé a zároveň nové. Takže by to mohlo být zajímavé a nové i pro diváky v kinech,“ řekl Jiří Langmajer, jehož manželku si zahrála Tatiana Dyková. „Ti dva spolu žijí už velmi dlouho a já jako Hrdová se snažím s tím vztahem něco udělat. Jenže Hrd to cítí trochu jinak. Takže to vezme do svých rukou a to, co se děje potom, je dost napínavé,“ vysvětlila herečka s tím, že návštěva bývalých spolužáků se zvrhne v absurdní situace. „Každopádně večírky jsou vždycky zábavná věc. Já je miluju a myslím si, že nás takových bude víc. Tím pádem máme s diváky v kinech společné téma. A navíc v tomhle filmu hrají opravdu super herci,“ pozvala diváky do kin.

Nejlepší komedie

K partičce spolužáků se přimotá i Miroslav Vladyka jako řidič jejich autobusu. I on ve filmu vidí velký potenciál. „Jsem si jistý, že Večírek bude výborný film,“ řekl herec. „Nejlepší komedie,“ přisadil si Marek Taclík.

Film se objeví v kinech 19. srpna a doprovodí jej hudba Jiřího Buriana alias Kapitána Dema.

