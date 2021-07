Zpěvák Divokýho Billa se stal trojnásobným tátou. Po dvou dcerkách a pětileté pauze přivítal na světě další miminko

Zpěvák Vašek Bláha se stal potřetí tatínkem. Foto: archiv V. Bláhy

„Jsem šťastnej, že jsou všechny moje holky zdravé a vše proběhlo krásně. Moc si to užíváme. Děkujeme moc Ústavu péče o matku a dítě v Podolí, kde jsem se narodil jak já, tak všechny moje děti,“ svěřil Super.cz své dojmy šťastný tatínek.

V roce 2013 se jim s partnerkou Stáňou narodila první dcera Anička, za tři roky Kačenka. O pár let později se zadařilo do třetice „Jsme celá rodina nadšení, měli jsme pět let pauzu, tak si oživujeme péči o miminko,“ dodal zpěvák a kytarista.

Toho nyní kromě péče o početnou rodinu čeká i pracovní zápřah, na který se všechny kapely a zpěváci nemohli během koronavirové pauzy dočkat. V červnu odstartoval Divokej Bill turné s názvem Marathon 2021 v Táboře, tento týden se na ně mohou fanoušci těšit ve Vimperku, a v průběhu léta na dalších skoro 30 místech po celé republice. Turné zakončí 24. září ve Frýdku-Místku. ■