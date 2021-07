Matka Amy Winehouse (✝27) po delší době promluvila: Tohle říká o zpěvaččině otci, kterého vinili z její smrti

Amy Winehouse Profimedia.cz

23. července to bude 10 let, co svět předčasně opustila zpěvačka Amy Winehouse (✝27). A zatímco se blíží smutné výročí, její matka Janis se rozhodla promluvit. Překvapila především, když se zastala svého exmanžela Mitche, který byl manažerem jejich dcery, a po zpěvaččině smrti byl ostře kritizován.