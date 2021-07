Matka Ornelly Monika (49) ukázala pěkný zadek v bikinách: Sportem to moc není, spíš manželem

Monika Binias s manželem Foto: Archiv M. Binias

Monika Binias (48) se ukázala v plavkách. Matka Ornelly Koktové vyrazila s manželem Petrem Biniasem na dovolenou do Itálie, konkrétně do oblasti Lombardie.

Během cestování na jachtě se Monika neostýchala pořídit společný snímek s manželem v plavkách. A vzhledem k tomu, že zapózovali zezadu, ukázala svůj zadek v celé své kráse.

Nutno dodat, že se ve svém věku rozhodně nemá za co stydět. Monika oslaví příští rok velké jubileum, bude jí 50 let. "Makám na sobě tak akorát," řekla Super.cz Monika, které jsme se zeptali, jaký sport jí nejvíce pomáhá, na což se smíchem odpověděla: "Sportem to moc není, spíš manželem."

Dovolenou si s manželem, se kterým žijí v Německu, užívají. "Dovča je MEGA! Užíváme si s přáteli a je nám krásně. A až teď jsem si uvědomila, jak krásné je být milována a milovat," dodala Binias, která si před rokem vzala svého o 24 let mladšího partnera Petra v Praze. ■