Hana Zagorová a Štefan Margita vyrazili na dovolenou: V bazénu se zvěčnili jako dva rošťáci

Oblíbená zpěvačka a operní pěvec odletěli za odpočinkem do Španělska. Foto: Instagram H.Zagorové

Loni museli dovolenou oželet, letos si ale moře ujít nenechali. Hana Zagorová (74) a Štefan Margita (64) odletěli do svého apartmánu v Malaze.

Po pracovní stránce se oběma znovu plní diáře. Zpěvačka se připravuje na svůj velkolepý narozeninový koncert v pražské Lucerně, její partner zase vydává sólovou desku. Pár dní u moře jim přišlo vhod a prospělo, což je patrné i ze společných snímků, kde dovádí v bazénu a s rošťáckými gesty zdraví všechny své příznivce.

Zagorová a Margita hlásí, že ve Španělsku zatím davy turistů nepotkávají, naopak pláže i hotelové bazény spíš zejí prázdnotou. „Jsme v bazénu sami, takže bez roušek a to je super,“ raduje se zpěvačka, která si loni užila s covidem své. V září se s partnerem nakazili oba, bohužel zpěvačku zasáhl těžší průběh nemoci a s vysokými horečkami skončila v nemocnici. Naštěstí vše dopadlo dobře a letošní léto je pro oba veselejší.

Národem milovaná Hanička Písnička a operní pěvec patří k jednomu z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu. Poté, co byla Zagorová 6 let provdaná za baleťáka Vlastimila Harapese, poznala ve svých 46 letech právě Margitu. Dnes jsou spolu skoro 30 let a jak se zdá, stále šťastní. ■