Bývalka Jakuba Prachaře v nové profesi: Hvězda modelingu našla své místo na druhé straně fotoaparátu

Po patnácti letech se Denisa Dvořáková přemístila na druhou stranu fotoaparátu. Foto: Schwarzkopf Elite Model Look

Denisa Dvořáková (30) nechyběla na focení finalistů aktuálního ročníku Schwarzkopf Elite Model Look. Tentokrát se neúčastnila v roli modelky ani ambasadorky soutěže. Jedna z nejúspěšnějších českých hvězd světového modelingu poslední dekády se zkouší uplatnit jako fotografka.

„Posledních patnáct let jsem byla spíš před fotoaparátem, nyní se učím, jaké je to za ním. Je to pro mě naprosto odlišná situace," říká Denisa.

S prací s fotoaparátem Denisa koketovala už dřív, ale nejvíce se do toho ponořila v době pandemie koronaviru. „Abych se doma nezbláznila nečinností, tak jsem se začala věnovat fotce. Nevím, jestli to pro mě budou zadní vrátka, ale moc mě to baví. Technická stránka věci je těžká, ale každé focení mě posouvá dál. Učím se pracovat s umělým světlem a jinou technikou,“ popisuje svou cestu expartnerka Jakuba Prachaře.

Zajímalo nás, jestli má Denisa pocit, že se před ní modelky cítí komfortněji. „Všechny kolegyně, které jsem fotila, mi říkaly, že ze začátku ze mě byly nervózní, protože mě vnímají jako tu zkušenější modelku, která by je mohla hodnotit. Po dobu focení se ale často dokázaly uvolnit a ocenily, že je dobře navádím,“ vysvětluje Denisa.

A co by doporučila začínajícím modelům a modelkám? „Doporučila bych jim, aby se nebáli zeptat na to, čemu nerozumí. Bude je zastupovat ta nejlepší agentura, tak je skvělé toho využít,“ říká Denisa Dvořáková. ■