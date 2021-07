Manželka zesnulého Ladislava Potměšila (†75) promluvila o posledním rozloučení. Proběhne tak, jak si sám herec přál

Jaroslava Brousková s milovaným manželem Ladislavem Potměšilem Profimedia.cz

Hercova manželka Jaroslava Brousková uvedla pro ČTK, že rozloučení se uskuteční v úzkém kruhu rodinném.

Nad smrtí oblíbeného kolegy a kamaráda truchlí řada známých tváří. Zatím ale není jisté, kdy, a zda vůbec, budou mít možnost dát mu poslední sbohem. „Byl naprosto skvělý kolega. Když jsem začínala, tak pro mě byl oporou. Byl to báječný člověk a parťák,“ nechala se například slyšet herečka Eva Čížkovská (55), která si s Potměšilem zahrála v Discopříběhu 2 nebo seriálech Hospoda a Ordinace v růžové zahradě.

„Byl strašně vtipný, usměvavý jako sluníčko, výborný chlapík. Věděla jsem, že je nemocný. Člověk doufá a ono se to takhle semele. Musím říct, že mě to zasáhlo. Je mi to hrozně líto, mám slzy v očích,“ svěřila zdrceně herečka Simona Postlerová, která se s Ladislavem Potměšilem potkávala desítky let na place i v divadle. ■