6 slavných osobností, které prožily otřesné dětství: Tyto osudy hvězdám závidět nebudete

Tyto celebrity si prožily své. Foto: Super.cz/Profimedia

I mezi slavnými se najdou ti, co měli špatné dětství, pocházejí z disfunkčních rodin nebo vyrůstali v otřesných podmínkách. Navzdory pohnutým osudům to ale dotáhli celkem daleko. Podívejte se, kteří to jsou.

Nicki Minaj

Rapperka Nicki Minaj (38) pochází z Trinidadu, ale od pěti let vyrůstala v New Yorku. Sama uvedla, že jako dítě žila v neustálém strachu kvůli drogově závislému otci. Ten dokonce rozprodával nábytek, aby měl na drogy. Dokonce byl podle ní agresivní. Naštěstí se mu dostalo potřebné pomoci, podstoupil léčení a začal pravidelně chodit do kostela, víra mu byla oporou. Bohužel letos zahynul při nehodě, kdy ho srazilo auto.

Christina Aguilera

Christina Aguilera (40) složila o svém dětství a komplikovaném vztahu s otcem několik písní. Její otec byl násilník a bil nejen zpěvaččinu matku, ale také Christinu. A to už od útlého věku. Od problémů doma utíkala Aguilera k muzice. Matka nakonec od otce udešla i s oběma dcerami.

Leighton Meester

Herečka Leighton Meester se narodila matce, která seděla ve vězení za pašování drog. Po narození o ni pečovala babička, než její matku propustili na svobodu. Rodiče se rozvedli a měli velké finanční potíže. Představitelka Blair ze Super drbny jim však nic nezazlívá a přiznává, že má i tak z dětství mnoho hezkých vzpomínek.

Eminem

Slavný rapper vždy mluvil otevřeně o svém dětství. Eminem (48) bohužel už jako dítě zažil násilí a chudobu. Jeho rodiče pobývali v motelech, protože neměli žádný stálý domov. Otec pak rodinu opustil, když byl rapper malý. Matka ho fyzicky týrala, a nakonec nechala v péči tety se strýcem. Eminem si později prošel tak tvrdou šikanou ve škole, že jednou skončil na několik dní v kómatu. Traumata z dětství nakonec promítl do své muziky, která ho dostala až na vrchol.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan (35) se stala hvězdou v útlém věku, ovšem s rodiči to také neměla lehké. Oba měli problémy s alkoholem a drogami. Její otec pobyl několikrát ve vězení, a i matku nejednou zatkli za řízení pod vlivem. I Lindsay v dospívání hojně hýřila, i ji zatkli, když řídila opilá, a mnozí věří, že její eskapády vedly ke konci její hollywoodské kariéry.

Ariel Winter

Hvězda Takové moderní rodinky Ariel Winter (23) strávila prvních 14 let života izolovaná od okolního světa. Vyrůstala s matkou, o které říká, že ji kromě izolace fyzicky i psychicky týrala. Ve 14 se nechala zplnoletnit a do 18 let žila se sestrou. Poté, co se odstřihla od matky, se sblížila s otcem, s nímž má dnes hezký vztah. ■