Bývalá hokejová hvězda se do svatby ani dítěte nehrne. Budková promluvila o vztahu s Pavelcem, se kterým žije už 5 let

Tereza Budková Super.cz

Modelka Tereza Budková (30) a bývalá hokejová hvězda Ondřej Pavelec tvoří pár už pět let. Před nedávnem se ale v jednom rozhovoru nechal Pavelec slyšet, že rodinu ani svatbu neplánuje. Jak to modelka vnímá?

"Vím, jak se chová ke mně, jak to máme doma, a to, co někde říká, je mi úplně jedno. Už ho znám natolik dobře, že vím, jak mluví, jak se vyjadřuje. Hlavu si z toho nedělám," řekla Super.cz Budková

Přestože se na veřejnosti společně neobjevují, doma to prý klape skvěle. "Bydlíme spolu prakticky od začátku. Jsme spolu pět let, jsme stabilní. Já jsem moc spokojená a on si, myslím, také nemá na co stěžovat," usmívá se Budková.

Léto bude mít Tereza částečně pracovní, ale i dovolená s partnerem je v plánu. "Červenec mám dvanáct dní pracovních, srpen si doufám užiji v Chorvatsku, Itálii. Nikam daleko nepojedeme," dodala Budková. ■