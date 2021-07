Osud je několikrát svedl dohromady: Na Ladislava Potměšila se slzami v očích vzpomíná jeho seriálová dcera i partnerka

Simona Postlerová vzpomíná na kolegu a kamaráda Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Herminapress

Herečku Simonu Postlerovou (56) zpráva o úmrtí herce Ladislava Potměšila (†75) zasáhla. Znali se desítky let a jejich pracovní vztah postupně přerostl v přátelství.

„Je mi to strašně líto. Byl to opravdu báječný chlap, kamarád, výborný herec. Byl strašně vtipný, usměvavý jako sluníčko, výborný chlapík,“ svěřila Super.cz herečka.

Na place i divadelním jevišti se potkávali v nejrůznějších rolích. Někdy je spojoval vztah rodinný, jindy partnerský. „Znali jsme se mnoho let, možná 30. Točili jsme všechno možné, i dětské seriály, setkali jsme se na vinohradském jevišti, hráli jsme spolu v Ordinaci v růžové zahradě, kde jsem byla jeho dcera a v Cestách domů, kde jsem hrála jeho ženu. Osud nás svedl docela často dohromady,“ vzpomíná Postlerová.

Ladislav Potměšil odešel do hereckého nebe v pondělí ráno, jak informoval jeho syn Jan. Ve věku 75 let skonal v motolské nemocnici.

„Věděla jsem, že je nemocný. Člověk doufá a ono se to takhle semele. Musím říct, že mě to zasáhlo. Je mi to hrozně líto, mám slzy v očích,“ nemůže se smířit s odchodem svého kamaráda herečka.

V myšlenkách se nyní ubírá k pozůstalým. „Upřímnou soustrast jeho Jarušce, Honzíkovi, všem dětem a celé jeho rodině. Všichni ho měli rádi,“ dodává zdrcená Simona Postlerová. ■