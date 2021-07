Režisér Discopříběhu a Byl jednou jeden polda: Láďa Potměšil byl skvělý kluk, doufal jsem, že se z toho dostane

Jaroslav Soukup vzpomíná na Ladislava Potměšila Foto: Super.cz/Herminapress a Profimedia.cz

Pojilo je mnohaleté profesní přátelství. Ladislav Potměšil (†75) si diváky získal komediemi Kamarád do deště, Discopříběh či Byl jednou jeden polda. Za stále oblíbenými snímky stojí režisér Jaroslav Soukup (74), kterého nečekaný odchod oblíbeného herce zasáhnul.

„Samozřejmě s Láďou Potměšilem nás spojovalo dlouholeté pracovní přátelství. Poprvé hrál u mě ve filmu Drsná planina, což bylo někdy v 70. letech. Potom jsem s ním točil Kamarády do deště a oba Discopříběhy. Myslím ale, že nejtrvaleji se divákům zapsal do povědomí tou trilogií bláznivých komedií s majorem Maisnerem Byl jednou jeden polda,“ svěřil se Super.cz režisér, který doufal, že nad zdravotními problémy, které herce poslední roky provázely, zvítězí.

„Točili jsme spolu spoustu filmů. Já jsem věděl, že je vážně nemocný, ale myslel jsem si a doufal, že by se z toho mohl dostat. O to víc mě ta smutná zpráva překvapila. Moc mě to mrzí,“ svěřil se nám režisér, který je za každé natáčení po boku Ladislava Potměšila vděčný.

„Byl to naprostý profesionál, skvělý kluk, se kterým se krásně natáčelo,“ prohlásil Soukup a dodal: „Poslední roky jsme byli v kontaktu, ale hlavně přes telefon, to i kvůli jeho zdravotnímu stavu. Volali jsme si naposledy k jeho narozeninám, ale byli jsme v kontaktu i v době, kdy už delší dobu ležel v nemocnici. Naše přátelství bylo hlavně pracovní, ale jsem za něj hodně vděčný,“ svěřil se režisér.

Herce Ladislava Potměšila v posledních letech zdraví potrápilo. Roky bojoval s bolavými zády, kvůli nim musel nakonec v roce 2012 opustit divadlo. V jednom roce se oblíbený herec dostal hned čtyřikrát na operační sál. Právě zdraví mu nedovolilo, aby se vrátil před kameru a v posledních letech trávil čas především doma v kruhu rodiny. ■