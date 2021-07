Za vytahaným oblečením už tělo neschovává: Billie Eilish předvedla naditý dekolt a vykukující podprsenku

Billie Eilish Profimedia.cz

Billie Eilish (19) se už nebojí vystavit své přednosti na odiv. Zpěvačka proslula svou originální image a plandavým oblečením, za nímž léta schovávala své křivky, i když se rozhodně nemá za co stydět. V květnu pak šokovala fanoušky, když se na obálce Vogue objevila v prádle.

Nyní odhalila dekolt, se sledujícími na sociální síti se podělila o snímky výstřihu s vykukující podprsenkou. Fanoušci ji v komentářích zahrnuli chválou, což je příjemná změna oproti tomu, jak to bylo v minulosti.

Billie je jednou z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti a držitelkou několika cen Grammy. Bývala ale také terčem hejtrů, kteří kritizovali právě její styl. Kvůli hejtům mívala i psychické potíže.

Ovšem od té doby, co se odbarvila na blond, jako by se mávnutím kouzelného proutku vše změnilo. Pochvalné komentáře převažují nad kritikou a jak se zdá, fanoušci cení také to, že se Billie nebojí odhalit.

„Ukázat tělo - nebo neukázat - by vám nemělo ubírat na respektu,“ uvedla autorka úspěšného hitu Bad Guy v rozhovoru pro Vogue. „Všechno je to o tom, jak se sami cítíte a co vás dělá šťastnými. Když chcete jít pod kudlu, jděte pod kudlu. Když chcete obléknout šaty a ostatní vám říkají, že v nich vypadáte tlustí, nas*at, pokud se v nich cítíte dobře, tak vypadáte dobře." ■