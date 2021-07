Tentokrát se celkem odvázal: Držitel Thálie v novém klipu potěší fanoušky úplně nahý

Peter Pecha Super.cz

Takhle s kůží na trh ještě nešel. Zpěvák Peter Pecha (32) v poslední měsících nejen zkoušel v divadle, ale také připravoval svůj hudební debut. Do světa nyní pustil první singl s názvem Pád a jeho fanynky si přijdou na své. Před kamerou se totiž objevil nahý.

„Singl je o rozchodu. Je to o tom, že kluk se jde vybušit do fitka a pořád kolem vídá ženu, kterou nemůže dostat z hlavy,“ svěřil se Super.cz hudebník. „Myslím, že to stojí za shlédnutí, protože tam jsou záběry ze sprchy, kde jsem nahý,“ svěřil Pecha, kterého jsme spolu s jeho manželkou Katkou potkali a snídani v oblíbené pražské vaflárně.

„Asi jsem takhle veřejně s kůží na trh nešel. Byla tam příjemná atmosféra, točilo se to skoro naposledy někdy v 5 ráno a byli tam samý chlapi, kteří se starali o chod a produkci, takže to bylo normální,“ prozradil zpěvák k záběrům, které do klipu natáčel úplně nahý. Peter na sobě pravidelně dře a cvičí, takže se před kamerou bez svršků rozhodně nemusel stydět. ■