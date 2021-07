Bez retuše a filtrů: Takhle vypadá modelka proslulá plastikami po dalším vytažení obličeje

Katie Price Profimedia.cz

Bývalá modelka Katie Price (43) na sebe znovu nechala sáhnout plastického chirurga. Odskočila si za experty do Turecka a nechala si upravit obličej, odsát nějaký ten nechtěný tuk a zvednout pozadí. Vzhledem k tomu, že se Katie svými operacemi rozhodně netají, ono by to v množství, které už podstoupila, ani nebylo možné, zveřejnila snímky jak těsně po zákroku, tak i finální výsledek.

S fanoušky sdílela fotku obličeje bez make-upu. Jediné, co ji zdobí, jsou prodloužené řasy. „Tady máte jednu absolutně ničím neupravenou fotku bez jakéhokoliv filtru, ne jak ukazují můj obličej noviny,“ napsala Katie k fotce, kterou najdete níže v galerii.

S výsledkem operace je prý naprosto spokojená. „Je to jako s autem, do servisu a na STK s ním musíte. Když má nějaké škrábance, opravíte to, a stejně tak to mám já se svým tělem. Nesnažím se vypadat mladší, a rozhodně nechci vypadat jako mimozemšťan, což se lidem s mnoha operacemi stává - že vypadají děsivě. Operace nejsou zábava a hra, je to bolestivé a nevratné. Každý máme nějaké nedostatky, ale rozhodně nejdu přes čáru, abych vypadala jako blázen,“ řekla v show Good Morning Britain.

V loňském roce si Katie zranila chodidlo a byla osm měsíců odkázána na pohyb na vozíčku. „Po zranění nohy už nemůžu běhat, a to mi změnilo život. Po osmi měsících na vozíčku jsem se učila znovu chodit a hodně jsem přibrala, na což nejsem zvyklá, pokud nejsem těhotná. Byla jsem frustrovaná, nenáviděla své tělo a to, že neobleču žádné své oblečení,“ uvedla zdůvodnění pro liposukci, kterou v Turecku podstoupila. Zároveň si svým vlastním tukem nechala pozdvihnout zadek.

K tomu všemu si nechala chirurgicky zvětšit rty, jelikož injekce kyseliny hyaluronové jí nevyhovovaly a připadala si, jako by měla „kačera.“ Další úpravy v obličeji si nechala udělat i proto, že botox u ní prý už nefunguje, jelikož na něj chodí od svých 30 let. ■