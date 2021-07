Nadupaný dekolt a útlý pas: Takhle dráždí Dominika Myslivcová v plavkách

Dominika Myslivcová Foto: archiv D. Myslivcové

Blondýnka se pochlubila sexy figurou v plavkách, na které předvedla nejen útlý pas, ale také dmoucí se dekolt. „Fajn, že se nebojíš ukázat strie,“ připsala jí k fotce od bazénu jedna z fanynek. „A proč bych se měla bát? Je to pozůstatek z mých nesmyslných diet a mého neustálého hubnutí a tloustnutí v krátkých intervalech,“ svěřila se Myslivcová.

„Prostě tak to je, nikdo není bez chyby,“ dodala Dominika, která pravidelně běhá a cvičí, i díky tomu se zbavila nelichotivých kil navíc, které ji trápily. „Jsem typ člověka, který musí pořádně dřít na své postavě, aby nějak vypadal. Bez toho to nejde. Když si dám hodně jídla, je to hned vidět,“ svěřila se Super.cz Myslivcová. ■