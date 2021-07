Agáta se zranila při sportu! Na tuhle barevnou ozdobu na obličeji nebude asi make-up stačit

Agáta Hanychová Foto: archiv A. Hanychové

"Úplně to zbožňuji. Je to teda neuvěřitelně náročné, po jednom dni další týden necítím tělo, ale je to boží. Už jsem si pořídila kompletní výbavu, vlastní prkno i boty a jsem do toho úplně zažraná," prozradila Super.cz Agáta, která vyrazila do Chomutova na rybník, kde jí na wakeboardu na vodní hladině netáhla loď ale kabelový vlek.

Poslední jízda ale nedopadla nejlépe. Agáta upadla a její oko zdobí pořádný monokl. "Teď je to ještě dobrý, ale už se začíná zbarvovat. Tohle už zítra nezamaskuji ani make-upem," dodala se smíchem Hanychová. ■