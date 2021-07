Slavná Bond girl byla po dvou dávkách vakcíny pozitivně testovaná na covid

Léa Seydoux Profimedia.cz

Seydoux měla být hostem právě probíhajícího festivalu v Cannes, kde budou uvedeny hned čtyři její filmy. Zatím však není jasné, zda dorazí. Její mluvčí uvedla, že jen v případě, že to lékaři dovolí.

Web The Hollywood Reporter napsal, že minimálně premiéru hvězdě obsazeného filmu The French Dispatch režiséra Wese Andersona herečka nestihne. Seydoux si v něm zahrála spolu s Tildou Swinton, Billem Murrayem, Timothéem Chalametem, Adrienem Brodym, Saoirse Ronan, Owenem Wilsonem či Edwardem Nortonem.

Dalšími snímky, které budou příští týden uvedeny, jsou Deception (rež. Arnaud Desplechin), France (rež. Bruno Dumont) a The Story of My Wife (rež. Ildikó Enyedi). ■