„Antik“ vyměnila za luxusní minimalismus: Heidi Janků ukázala zbrusu novou kuchyň

Heidi Janků ve své nové kuchyni Foto: archiv H. Janků

Nedobrovolné umělecké prázdniny způsobené pandemií koronaviru se Heidi Janků (58) rozhodla využít prakticky. Pustila se do rekonstrukce svého domu v pražských Průhonicích.

„Barák bude mít za rok dvacet a zasloužil si inovaci. Zasloužila jsem si to snad už i já. Měla jsem pocit, že jsem žila jako v antiku,“ řekla Super.cz Heidi. „V pandemii, kdy jsem nemohla zpívat, jsem mohla na internetu hledat nové koberce, designovat kuchyň a pustit se do praktické přestavby. Doba tomu přála, měla jsem na to naštěstí našetřené peníze.“

Proměna kuchyně se zpěvačce ale tak trošku vymkla kontrole. „Nejdramatičtější bylo, že jsem asi 20. března nechala odvézt starou kuchyň a měsíc žila bez ní mezi krabicemi. Do toho byly zavřené restaurace. První týden jsem to zvládala, druhý mi to lezlo na nervy a třetí už jsem šílela,“ vzpomíná na krušné týdny Janků.

Nemožnost si uvařit se ale prý na zpěvaččině postavě nijak zvlášť neodrazila. „Už jsem byla na své ideální váze, kterou jsem dlouho neměla, a tak jsem si to udržovala,“ usmívá se.

Ani pár měsíců po montáži nové kuchyně není všechno hotové. „Na dveře stále čekám, musíme udělat sádrokarton, pověsit garnýže, osadit světla. Zvykla jsem si na provizorium a nevadí mi to,“ dodala Heidi Janků, která by se brzy ráda vrhla na proměnu dalších místností. ■