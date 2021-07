Z první linie v nemocnici do Sports Illustrated. Krásná zdravotní sestřička a modelka popsala svou zkušenost

Maggie Rawlins Profimedia.cz

„Bylo to chaotické, nevěděla jsem, do čeho se pouštím. Ale zároveň bylo skvělé vidět, jak se lidé z celé země spojili. To bylo inspirativní,“ popisuje zkušenost. Nikdo z kolegů ani pacientů nevěděl, že je Maggie úspěšnou modelkou. „Byla jsem od hlavy k patě v ochranném obleku. A myslím, že by to ani nikoho nezajímalo,“ říká.

S modelingem začala po studiích. Když Maggie poprvé oslovil agent, myslela si, že jde o podvod. „Mám atletickou postavu a nejsem úplně hubená. Ale po promoci jsem musela splácet studijní půjčku, takže když jsem se nad tím zamyslela, zdálo se to jako dobrá příležitost,“ svěřila. Velkou podporu měla i v manželovi.

Dnes má za sebou např. spolupráci se značkami Victoria´s Secret, Intimissimi a letos poprvé se objeví i v plavkovém vydání slavného magazínu Sports Illustrated. „Cením si práce s tímto týmem, bylo úžasné dostat nabídku pracovat s touto ikonickou značkou,“ uvedla modelka, která však nevylučuje, že se ke své původní profesi ještě někdy vrátí. ■