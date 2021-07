Hubatá vdova, která zfackovala Buriana: Byla populární jako Gollová a snem slavných mužů. Milovala však jediného

Marie Glázrová Foto: ČTK/Sbírka Scheufler/Jaroslav Balzar

Jméno Marie Glázrové možná budete lovit v paměti, ale stačí jediná nápověda – její postava rázné vdovy Kubátové vlepila v pohádce Byl jednou jeden král (1955) slavnou filmovou facku rádci v podání Vlasty Buriana (†70) za to, že vybíral veškerou sůl.

Od narození této krásné herečky s oduševnělou tváří (11. 7. 1911 – 19. 2. 2000) letos uplynulo 110 let.

Hvězda naší první scény

Dcera lékaře a nadšeného ochotníka z hornické obce u dnešního Havířova Marie Glázrová začínala v plzeňském divadle, ale po krátkém působení v Divadle na Vinohradech patřila její herecká dráha už jen Národnímu divadlu.

Na scénách obou pražských divadel hrála především lyrické postavy tragických hrdinek jako např. Taťjanu v Gorkého Nepřátelích nebo Mášu v Čechovově Třech sestrách. Legendárním se stalo její ztvárnění Maryši bratří Mrštíků. Tuto roli jí Národní divadlo nabídlo celkem třikrát! – v letech 1943, 1945 a 1956.

Populární jako Mandlová a Gollová

Pro film ji objevil Martin Frič (†66), když ji v komedii Poslední muž (1934) obsadil do role dcery pedantského profesora Kohouta (Hugo Haas, †67). Za okupace se Glázrová stala velkou filmovou hvězdou a v diváckých anketách se umisťovala na předních místech vedle Adiny Mandlové (†81), Lídy Baarové (†86) a Nataši Gollové (†76). Všiml si jí i samotný král komiků Vlasta Burian (†70) a nabídl jí roli ve svém filmu Ulice zpívá (1939) – a to ji osm let předtím odmítl angažovat ve svém divadle.

Velké dramatické filmové role ale čekaly na Glázrovou v první polovině 40. let. První takovou byla paní kněžna v Babičce (1940). Zatímco Květa Fialová (†88) vytvořila později kněžnu vlídnou a milou, Glázrová se pokusila o realističtější ztvárnění postavy. Její kněžna byla sice laskavá, ale stále si udržovala velkopanský odstup od prostého lidu. Další výraznou rolí Marie Glázrové byla rozmazlená a povýšenecká herečka Helena v Nočním motýlovi (1941).

S krásnou herečkou se diváci setkali i ve filmech Turbina (1941) nebo Městečko na dlani (1942). Hvězdná byla i její Rozina Sebranec (1945), která byla prvním dokončeným filmem po válce. Pak už se Glázrová objevovala na plátně spíš jen sporadicky.

Milovala jen jednoho muže

V roce 1940 se na prknech (resp. schodech) Národního divadla seznámila se svou životní láskou, operním pěvcem Eduardem Hakenem (†85), kterého proslavila mj. role Vodníka ve Dvořákově Rusalce. Vzali se v roce 1947 a o rok později se jim narodila dcera. Jejich vztah neprovázely žádné skandály ani avantýry, o kterých by se drbalo. Marie Glázrová byla přitom snem mnoha mužů – svého času ji miloval například Svatopluk Beneš (†89). Dvořil se jí také Gustav Nezval (†90), který byl ale ženatý.

Najednou pro ni nebyla práce

Talentovanou herečku potkal později osud, kterému čelily i mnohé další kolegyně – pracovních příležitostí bylo najednou pomálu. „Zapomínali“ na ni jak filmaři, tak televize a také v Národním divadle o ni přestával být zájem. Ve zlaté kapličce došlo totiž v 70. letech k výměně vedení a Glázrová začala místo velkých rolí dostávat jen epizodní úlohy.

Ke konci hrála už jen jednu z vedlejších postav ve slavné inscenaci Kočičí hra, v níž excelovala Dana Medřická (†62). Po smrti Medřické v roce 1983 už pak žádnou další roli nedostala, přestože členkou činoherního souboru byla oficiálně až do roku 1987.

Herecký útlum nesla Glázrová velmi špatně a uzavřela se do sebe. Když v roce 1996 zemřel její milovaný manžel, utápěla se ve smutku a svěřila se, že půjde brzy za ním. Přežila ho ale o čtyři roky. ■