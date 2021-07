Opět na mole. Pavlína Pořízková nechala vyniknout svou krásu mezi o generaci mladšími kolegyněmi

Slavná modelka narozená v Česku opět ve formě a v té nejlepší společnosti. Video: Fendi

Jeho nejnovější kolekce pro podzim a zimu 2021 byla inspirována bohatou historií a rozmanitostí Říma a optikou legendárního filmového režiséra Piera Paola Pasoliniho.

„Řím je fascinující město, protože má rozmanitou minulost, a nechal jsem se zlákat Pasolinim, protože mě vždy inspirovala jeho vize světa,“ vysvětluje Jones. „Je tak trochu outsider historie Říma, ale jeho hlas je přesto stále zvučný,“ říká.

Křižovatka kultur starověkého Říma byla nastíněna rozmanitým výběrem modelek a modelů všech věkových kategorií. Prezentace kolekce neproběhla v podobě klasické přehlídky, ale ve formě filmu natočeného režisérem Lucou Guadagninem, který se proslavil snímkem Call Me by Your Name.

Kousky z nové kolekce v něm předváděly hvězdné modelky současné generace jako Lila Grace Moss, Adut Akech Bior, Mica Arganaraz či Rianne Van Rompaey, v návrhářově castingu se však objevily i legendy zlaté éry modelingu jako návrhářova múza Kate Moss (47), Christy Turlington, Amber Valletta či Pavlína Pořízková (56).

Rodačku z Prostějova byste ve sněhobílém kabátu s výšivkami možná ani nepoznali. Modelku, která video přehlídku zahájila, nechali na mole vyniknout v její přirozené stříbrné barvě vlasů.

Naposledy se Pavlína Pořízková prošla po mole před dvěma lety na týdnu módy v New Yorku na prezentaci kolekce českého návrháře Jiřího Kalfaře. ■