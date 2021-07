Dvakrát denně fitko a žádné výlety. Takhle strávili první dovolenou Jaromír Jágr a jeho Dominika

Dominika Branišová a Jaromír Jágr Foto: archiv D. Branišové

„Byla to naše první společná dovolená a musím říct, že jsme si v tom nastavení sedli. Odpočívali jsme, ale zároveň jsme dvakrát denně chodili do fitka. Žádné výlety jsme nepořádali, spíš jsme trávili čas v soukromí hotelového komplexu,“ prozradila Super.cz Dominika.

První společná dovolená, která bývá u zamilovaných dvojic často zkouškou vztahu, tedy proběhla bez dramat. „Pro nás to nebyla velká změna, protože spolu trávíme čas nonstop. Spíš to bylo příjemné v tom, že nás na veřejnosti nepoznávali,“ říká Dominika a jedním dechem dodává: „Na hotelu mnoho Čechů nebylo. Jen asi tři páry včetně blogerky Dominiky Myslivcové, tak to šlo.“

Dovolenou s partnerem má sice už za sebou, ale letní radovánky jí nekončí. „Vyrážím s partou asi deseti kamarádů, se kterými jezdíme každý rok, k moři. Pak mě ještě čeká rozlučka se svobodou. Ne moje, ale kamarádky,“ smála se modelka. ■