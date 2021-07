Ani Carrie Bradshaw už neschovává šediny: Podívejte se na první záběry z nového Sexu ve městě

Sarah Jessica Parker se vrací jako Carrie Bradshaw Profimedia.cz

V New Yorku začalo natáčení dlouho očekávaného pokračování Sexu ve městě, který se stal koncem devadesátých let, kdy byla odvysílána první série, senzací. Hrdinky se ovšem vrátí pouze ve trojici ve složení Sarah Jessica Parker (56) jako Carrie, Kristin Davis (56, Charlotte) a Cynthia Nixon (55, Miranda). Kim Cattrall si roli Samanthy nezopakuje.

Cattrall se už v minulosti nechala opakovaně slyšet, že kapitola Sexu ve městě je pro ni uzavřená. Navíc se netají tím, že s Parker nikdy nebyly kamarádky.

Na prvních scénách novinky s názvem And Just Like That jsou k vidění Parker a Nixon, obě samozřejmě vystylované v duchu seriálu, jenž se stal z hlediska módy kultovním. Postavy se vracejí jako padesátnice, k čemuž se hlásí mj. přiznanými šedinami.

Ty ostatně hrdě nosí i další slavné ženy jako Salma Hayek, španělská královna Letizia nebo herečka Andie MacDowell, které stříbrné kudrliny ladily s šaty na premiéře v Cannes.

Pro hlavní hvězdy Sexu ve městě půjde o velmi lukrativní spolupráci. Podle filmového magazínu Variety by si Parker, Davis a Nixon měly za každou epizodu desetidílné série odnést milion dolarů. Všechny tři herečky jsou zároveň koproducentky.

A jak to bude s mužskými hrdiny? Ani v And Just Like That nebude chybět pan božský Chris Noth a vrátí se také John Corbett, jenž ztvárnil další velkou lásku Carrie Aidena, a David Eigenberg alias Steve, manžel Mirandy. ■