K moři to nevyšlo, tak Slováci uspořádali soustředění Miss v Česku: Do Prahy přivezli 12 krásek

Michael Kováčik uspořádal focení finalistek Miss Slovensko 2021 v Česku.

„Situace tomu napomohla. Před dvěma lety jsme fotili u oceánu, letos do poslední chvíle nebylo jasné, jak to bude s cestováním, tak bylo nejpřijatelnější odjet do Čech,“ zdůvodňoval přítomnost početného slovenského týmu v pětihvězdičkovém hotelu v centru Prahy návrhář a ředitel soutěže Michael Kováčik.

Ten v Česku žije už jedenáct let, a tak dívkám dělal průvodce po Praze. „Byli jsme na Karlově mostě, na Starém Městě, prošli jsme si Pařížskou.“

Organizace tak velké akce, jako je soutěž krásy, je kvůli opatřením proti šíření koronaviru mnohem složitější. Během minulého ročníku například zakázali den před finále přítomnost diváků v hledišti. „Nevěděli jsme, jestli se soutěž vůbec odvysílá. Nakonec to dopadlo nejlépe, jak v dané situaci mohlo,“ říká Michael.

Miss Slovensko nemá s Českem společné jen to, že soustředění probíhalo v Praze, český bude i moderátor. „Libor Bouček už naše finále moderoval třikrát. Je to velký profesionál. Má rád náš projekt, a tak to byla jasná volba,“ dodal Michael Kováčik. ■