Okřídlený tenisový míček nebo tygr v podbřišku: Tenisovou rebelku Martincovou zdobí přes 30 tetování

Tereza Martincová Michaela Feuereislová

Tetování pro ni není prostředkem k tomu, aby se odlišila, nebo na sebe upozornila, jedná se spíš o intimní věc. „Nemám potřebu svá tetování ukazovat. Necítím se dobře, když jsou extrémně vidět. Mám pocit, že při některých příležitostech je spíš skrývám,“ řekla Super.cz sympatická blondýnka, která má například výrazně potetovanou levou paži.

Poprvé se nechala Martincová tetovat už v sedmnácti letech a od té doby přibylo víc jak třicet obrázků. Její tělo zdobí například okřídlený tenisový míček, holubice nebo nápisy Never Give Up, No Pain, No Gain či obrázek tygra v podbřišku. Do budoucna chce přidat další.

Pro tenistku je estetika důležitá, a to nejen v soukromí, ale i na kurtu. Na rozdíl např. od Petry Kvitové, která se ráda zdobí šperky, jež jsou pro ni často důležitými talismany, to Tereza Martincová s doplňky nepřehání. „Se šperky spíš bojuju,“ svěřila.

V módě pak preferuje sportovní eleganci. „Je pro mě důležité, když u sportovního oblečení zůstává ženskost. V tenise jde móda někdy do 'chlapska' a proti tomu se snažím jít. Zakládám si na tom být za každou cenu ženská,“ říká.

Kvůli jejímu postoji si ji na sociálních sítích vyhlédla návrhářka Gianni di Leo, která si ji vybrala jako jednu z tváří sportovní kolekce Sporty Chic. „Tyhle nové věci se mi moc líbí i do civilu. Káply jsme si s Gianni do noty,“ dodává Martincová.

„Ráda pracuju s šikovnými lidmi a obdivuji, když je žena nejen krásná, ale taky něco umí,“ okomentovala spolupráci venezuelská návrhářka, která už šest let žije v České republice. ■