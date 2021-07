Penélope Cruz relaxovala na pláži se slavným manželem: V plavkách vystavila na odiv své přednosti

Penélope Cruz a Javier Bardem se slunili na Sardinii. Profimedia.cz

V modrých plavkách předvedla herečka své dokonalé přednosti. Figuru má španělská kráska stále výstavní.

Hvězdný pár si obvykle střeží své soukromí a detaily z rodinného života příliš nesdílí. Herečka však v nedávném rozhovoru pro řeckou Marie Claire promluvila o mateřství.

„Když jsem byla mladá, záleželo mi na tom, co si o mně druzí myslí, ať už to bylo dobré, nebo špatné. Když jsem se stala matkou, došlo mi, že je to moje nejdůležitější životní mise, a hodlám ji splnit, jak nejlépe mohu,“ uvedla, jak ji role maminky změnila.

„Když mi bylo 20, byla jsem totální workoholik. Budila jsem se uprostřed noci, abych odpověděla na maily. Až později jsem se naučila odpočívat a být trpělivá. Za to jsem dnes vděčná,“ dodala. ■