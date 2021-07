Manželka Voxela otevřeně o manželství a polyamorii: Nikdy předtím nebyl náš vztah tak čistý jako teď

Zpěvák Voxel s manželkou Foto: Instagram V. Lebedy

„Někdo na to kouká jako na “volný vztah”, někdo říká “polyamorie”, je nám to docela jedno, prostě jsme se rozhodli přijímat v lásce vše nové, co přichází. A je to zatím neskutečná jízda,“ napsal ve svém vyjádření oblíbený písničkář.

O manželství otevřeně promluvila i jeho krásná žena Marie. „Žijeme v pravdě a jsme v tom šťastní. Nikdy předtím nebyl náš vztah tak čistý jako teď. To ostatní, co se napíše, se okamžitě překroutí do lži, takže to teď necháme tak, jak to je, a není potřeba se k tomu více vyjadřovat nebo něco vysvětlovat, stejně si to každý přebere dle svého nastavení,“ řekla Super.cz zpěvákova choť a autorka knihy V nahotě.

Zároveň popřela, že své manželství označují jako polyamorní, tedy, že by žili v několika milostných vztazích najednou. „Tohle není polyamorie. Je to přijímání toho, co přichází. Za minutu může být vše jinak a je to naprosto v pořádku,“ uvedla.

Ve vyjádření Voxela se dále píše o svobodě, volnosti, lásce a pochopení, které si s manželkou dali.

„Rozhodli jsme se, že se nebudeme vlastnit a uvědomili si, že to, co společnost považuje za “lásku”, je častokrát jen ono vlastnění, žárlivost, závislost, lpění na druhém. To my nechceme,“ uvedl zpěvák. ■