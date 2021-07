Tohle tělo nemá sestra hvězdného fotbalisty Schicka zadarmo: Hned po porodu začala tvrdě dřít

Kristýna Schicková Super.cz

Modelka Kristýna Schicková má ročního syna Eliotta a je v neuvěřitelné kondici. Jak sama říká, zadarmo to rozhodně nebylo. "Dalo to práci. Odpírala jsem si, cvičila jsem a makala na sobě," řekla Super.cz.

Se cvičením Kristýna začala brzy po porodu. "Rodila jsem přirozeně, nemusela jsem se trápit s jizvou, tak to bylo možné," svěřila. "Tělo do bikin musí být, takže nepřestávám," usmívala se sestra fotbalisty Patrika Schicka.

Modelingu se věnuje i s malým synkem. "Předvádím, fotím. S manželem letíme do Milána, kde budu fotit kampaň a katalog. Dokud to jde, budu se modelingu věnovat dál. Mám radost, že se všechno rozjelo a můžu své tělíčko zase ukazovat v plavkách," smála se modelka.

S manželem by si přáli druhé dítě. Byli by rádi, aby jejich potomci nebyli věkově daleko od sebe. "Po létě bychom chtěli začít makat na druhém dítěti. Člověk nikdy neví, jak to vyjde, ale druhé dítě bychom si přáli," uzavřela. ■