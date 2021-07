7 herců a hereček, kteří byli během natáčení velkofilmů opilí nebo pod vlivem drog

Tipli jste, že byli tito herci pod vlivem? Foto: Super.cz/Profimedia

Také se vám při sledování některých filmů zdálo, že byly herecké výkony aktérů až příliš přesvědčivé, že si jednoduše museli „něco dát“, než se do scén pustili. Možná jste se zase tolik nesekli. Mrkněte se, kteří herci a herečky při natáčení skutečně požili drogy nebo alkohol.

Klub rváčů - Brad Pitt a Edward Norton

Po náročném natáčecím dni je potřeba trochu upustit páru. Jednoho večera, když se hvězdy thrilleru Klub rváčů (1999) rozhodly uvolnit, režisér David Fincher stále pracoval. Možná si vzpomenete na scénu, v níž Brad Pitt (57) a Edward Norton (51) odpalují golfové míčky. Ne všichni ale vědí, že to vůbec nebylo ve scénáři. Podnapilí herci se jednoduše bavili a Fincher je u toho natočil. Scéna nadchla všechny, kromě cateringové společnosti. Do jejich karavanu se totiž Pitt s Nortonem trefovali.

Země bez zákona - Shia LaBeouf

Při tvorbě krimi Země bez zákona (2012) Shia LaBeouf (35) trval na tom, že se v pauzách mezi natáčením posilní moonshine whisky, aby podal autentičtější výkon. LaBeouf sice tvrdil, že se vyloženě neopil, ovšem jeho kolegové to viděli jinak. Dokonce došlo k incidentu mezi ním a Tomem Hardym, který tvrdí, že ho opilý LaBeouf napadl. Každý z herců popsal události trochu jinak, o LaBeoufovi je nicméně známo, že má prudkou povahu a s kolegy občas nevychází nejlépe.

Americká krása - Kevin Spacey

Herecký výkon Kevina Spaceyho (61) ve filmu Americká krása (1999) je pozoruhodný. Ale vžít se do role byl pro něj problém. Režisér Sam Mendes v jednom z rozhovorů přiznal, že aby Spaceyho donutil k dobrému výkonu, musel ho zhulit. Joint, který ve filmu Kevinova postava Lester kouří, je skutečný a splnil účel.

Bezstarostná jízda - Jack Nicholson

Když je řeč o marihuaně, většina diváků trefně tipovala, že herci v Bezstarostné jízdě (1969) nejspíš nějakou vykouřili. Legenda praví, že Jack Nicholson (84) během natáčení vykouřil 155 jointů. To číslo sice herec popřel, přiznal ale, že hulil dost. Dokonce uvedl, že byl při některých scénách tak zduněný, že místo aby hrál zhuleného, hrál, že není. To muselo být celkem náročné i pro oscarového herce.

Pasažéři - Jennifer Lawrence

Je pochopitelné, že herci mají někdy z milostných scén vítr. Stejně na tom byla i Jennifer Lawrence (30) při natáčení sci-fi Pasažéři (2016). Vadilo jí, že je kolega Chris Pratt ženatý, i když jeho tehdejší manželka Anna Faris je rovněž herečkou a pro takové scény má pochopení. Lawrence přiznala, že se před milostnou scénou musela opít, aby ji vůbec zvládla.

Vlk z Wall Street - Margot Robbie

Margot Robbie (31) nebyla taková hvězda, když ji Martin Scorsese vybral do role Naomi ve Vlkovi z Wall Street (2013). Pochopitelně tak byla nervózní z milostných scén s mega hvězdou Leonardem DiCapriem. A tak do sebe kopla tři panáky tequily, než šla točit. Aspoň jí to dodalo potřebné sebevědomí. ■