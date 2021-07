První trimestr trpěla, teď jen kvete: Krásná zpěvačka s italskými kořeny má v 6. měsíci nahoře 3 kila

Genny Ciatti Super.cz

"Teď už se cítím skvěle, ale první trimestr byl náročný, takže jsem byla i ráda, že se nekonají žádné akce. Měla jsem hrozné nevolnosti, trpěla jsem nechutí, dokonce jsem i zhubla, což se vlastně i hodí," řekla Super.cz Genny.

"Teď už dělám vše, co zvládám. Jsem v šestém měsíci těhotenství, mám tak tři kila nahoře. Jde to naštěstí zatím opravdu jen do bříška. Zatím nemám žádné chutě, takže se úplně děsím toho, kdy to přijde," prozradila.

Genny nemá problém s pletí ani s vlasy, těhotenství jí sluší, dlouho si proto myslela, že s partnerem Jakubem čekají chlapečka.

"Partner doufal v chlapečka, ale bude to holčička. Já jsem naopak hrozně toužila po holčičce, ale jak mi všichni říkali, jak dobře vypadám, tak jsem si také myslela, že to bude kluk. Takže já si to teď moc užívám. Mám obrovskou radost, Kuba samozřejmě taky. Hlavní je, aby byla zdravá," dodala Ciatti. ■