Hollywoodský fešák surfoval a fandila mu krásná přítelkyně. S touhle kočkou je Gerard Butler už šest let

Morgan Brown Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Slavný herec, známý z filmu filmu P.S. Miluji Tě, je vášnivým surfařem a jeho láska ho v Malibu často doprovází. Zatímco Gerard válí na prkně, půvabná přítelkyně ho plně podporuje z pláže. Pohled na její sexy postavičku v neonových plavkách pro něj musí být tím vůbec nejlepším dopingem.

Zdá se, že Butler našel v sympatické Morgan konečně tu pravou. A ani to nemusí být herečka, které si Butler dříve hojně vybíral. V posteli měl mít například Jennifer Aniston či Lindsay Lohan. S Morgan Brown randí už šest let a klape jim to i přes drobnou krizi, která je postihla před čtyřmi lety. To se měli dokonce nakrátko rozejít. Teď je ale všechno opět zalité sluncem. ■