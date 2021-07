Vzpomínáte na doktorku Susan z Pohotovosti? Podívejte se, jak šel čas s populární herečkou

Sherry Stringfield v seriálu Pohotovost (1995) Profimedia.cz

Pohotovost byla se svými patnácti sezonami nejdéle běžící lékařské drama, které se v USA vysílalo v hlavním čase. A Sherry Stringfield patřila k nejoblíbenějším postavám. Blondýnka ale po třech sériích seriál opustila, ač měla smlouvu na pět řad, což producenta Pohotovosti Johna Wellse pořádně naštvalo.

Její odchod diváci těžce nesli a tvůrci seriálu ji několikrát neúspěšně přemlouvali k návratu. Ona sama prý byla vyčerpána až moc velkou pozorností. Po narození prvního potomka se roku 2001 do Pohotovosti konečně vrátila. Její návrat tehdy sledovalo více než 27 milionů nadšených diváků.

Oblíbená herečka byla za roli Susan několikrát nominována na cenu Emmy i Zlatý glóbus. Ač je Stringfield neodmyslitelně spjata se slavným lékařským seriálem, objevila se i v jiných televizních projektech. Jmenujme například Právo a pořádek, Pod kupolí, Řekni, že mě miluješ či Larry, kroť se. Co se týče filmů, zahrála si například ve snímcích Podzim v New Yorku nebo Hraniční čára.

Sympatická blondýnka vypadá stála skvěle, ale v posledních letech se stáhla do ústraní. Naposledy si zahrála v dramatu The Wrong Side of Right (2016). Herečka má celkem dvě děti - dceru Phoebe (20) a syna Mila (16). S jejich tatínkem Larrym Josephem se rozvedla po sedmi letech manželství a momentálně je oficiálně stále single. ■